URBINO - Emergenza con i vigili del fuoco che sono intervenuti alle 18,15 circa, nella frazione di Cappone, per l'incendio di un’autovettura alimentata a metano. La squadra di Urbino ha spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e messo in sicurezza l’intera zona dell’intervento. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

