MACERATA Autobus in fiamme, paura nella zona di via Spalato. L’autista se ne è accorto in tempo e ha fatto subito scendere tre studenti che erano a bordo del mezzo, avvolto poi dalle lingue di fuoco nella parte posteriore.

L’allarme è scattato nella prima mattinata di ieri quando un mezzo della Apm condotto da Manlio Fiorani stava scendendo lungo via Spalato. Erano circa le 7.15, quando all’altezza dell’incrocio con via Cassiano da Fabriano il conducente si è accorto del fumo che stava fuoriuscendo dal vano motore del bus alimentato a metano.

La manovra





Così, immediatamente, con una grande prontezza di riflessi ma anche con una buona dose di sangue freddo, ha accostato, si è fermato e ha subito fatto scendere i tre studenti che in quel momento erano a bordo del mezzo della Apm insieme a lui, mettendoli in salvo. Tutti e quattro si sono sistemati in sicurezza nei pressi dell’ex ristorante macrobiotico e immediatamente è stato dato l’allarme ai vigili del fuoco. Nel frattempo, le fiamme si sono alzate. Sono stati momenti di allarme anche per gli automobilisti in transito in quella zona in quel momento. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata che, nel giro di pochi minuti, hanno spento le fiamme, divampate dalla parte posteriore del mezzo, utilizzando il liquido schiumogeno



L’intervento



Poi hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo che, come si diceva, era alimentato a metano: un ulteriore motivo di rischio. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico mentre erano in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dell’autobus. Sono interventi anche gli agenti della polizia locale, che hanno raccolto la testimonianza dell’autista dell’Apm. Sono da chiarire le cause che hanno fatto divampare l’incendio, rimasto comunque circoscritto alla parte posteriore del mezzo, che è andata distrutta, e non interessando l’interno dell’abitacolo. Sul posto si è trovato per caso anche l’assessore comunale Andrea Marchiori, che stava accompagnando il figlio a scuola.

«Fondamentale - ha commentato - è stata la tempestività della manovra di emergenza che ha eseguito l’autista, garantendo la sicurezza e facendo in modo che non ci fossero situazioni di panico per chi era a bordo ed evitando che si creassero disagi e problemi alla circolazione stradale e ai pedoni. Un incidente di percorso che non ha comportato nessun problema, grazie alla bravura dell’autista. Un plauso anche ai vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente ed hanno spento l'incendio». Il mezzo è risultato regolarmente revisionato e sottoposto alla periodica manutenzione. Poco dopo, a qualche centinaio di metri dal luogo dell’incendio, si è verificato un tamponamento tra una Jaguar e un furgone.