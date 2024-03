Pesaro, fiamme sul tetto: paura in una palazzina di tre piani. Operazioni fino a tarda notte

PESARO I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera (29 marzo) poco prima delle ore 20 in viale Trieste a Pesaro per un incendio che ha coinvolto anche il tetto in legno di una palazzina di tre piani.

L'intervento

Sul posto due squadre di pompieri hanno spento le fiamme e isolato la parte di tetto coinvolta dell'incendio. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate fino a tarda notte.