​Il volo del Milan per Firenze ha un problema tecnico, il pilota costretto a tornare indietro dopo il decollo

Un problema tecnico improvviso, la virata del pilota dopo il decollo e il rientro alla base. Momenti di paura sul volo del Milan da Malpensa diretto a Firenze per la sfida di questo sabato di serie A che rivede in scena il campionato. Un contrattempo che ha costretto i calciatori a prendere un altro aereo prima di raggiungere il capoluogo toscano con tre ore di ritardo.

Milano, il contrattempo in volo

La società rossonera è solita optare per il pullman per raggiungere Firenze ma l'arrivo delle vacanze di Pasqua ha indotto i dirigenti a scegliere l'aereo per evitare il traffico atteso da bollino rosso. Ma qualcosa è andato storto e l'imprevisto in volo ha costretto la squadra di Pioli a ripiegare verso un piano alternativo.

Fiorentina-Milan

Il Milan è atteso alla sfida allo stadio Artemio Franchi alle 20,45. La Viola torna in campo a pochi giorni dalla scomparsa di Joe Barone e con una carica emotiva certamente importante. Di fronte i rossoneri di Stefano Pioli che devono cercare di difendere il secondo posto, tenendo a distanza la Juventus. Italiano dovrebbe optare per Belotti e Beltran dal 1', con Nico Gonzalez e Sottil sulle due corsie. I rossoneri, invece, si affidano al solito tridente Pulisic, Girodu, Leao con Loftus-Cheek tra le linee. Il match sarà visibile in diretta su DAZN e su Sky Sport. Disponibile anche tramite app DAZN e Sky Go, su smartphone, tablet e laptop.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli