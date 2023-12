MONSAMPOLO DEL TRONTO - Nella mattinata di oggi, 17 dicembre 2023, i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in contrada Pianelle per l’incendio di un capanno agricolo in legno con all’interno alcuni attrezzi e degli elettrodomestici.

Usata la schiuma

Per domare le fiamme oltre a getti d’acqua è stato usato anche del liquido schiumogeno.