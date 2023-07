MACERATA - Pubblicato nei giorni scorsi sul sito della Associazione Arena Sferisterio, dopo una lunga serie di sollecitazioni, il bilancio consuntivo della stagione lirica 2022. Chiusura in passivo per 212mila euro, come del resto anticipato in consiglio comunale dal sindaco Sandro Parcaroli nel rispondere a una interrogazione del consigliere democrat Narciso Ricotta. Andamento negativo che del resto era ben chiaro già la scorsa estate nell’osservare l’ampia disponibilità di posti per gli spettacolo in scena.

La situazione



Ricavi e spese, finanziamenti pubblici, sponsorizzazioni: il Consiglio d’amministrazione ha approvato il consuntivo esaltando il livello artistico della stagione, pochi e fugaci cenni al fatto che appunto è il Comune ad aver messo mano al portafoglio aumentando il contributo annuale portandolo nel 2022 a 700mila euro, anche per compensare le minori entrate, rispetto a quelle promesse, da altri enti pubblici. Un pochettino più dura la relazione del Collegio dei revisori dei conti che parte sì dalla qualità artistica, ma infine richiama all’ordine sul fatto che il Comune dovrà prestare grande attenzione al 2023 perché un’altra stagione in passivo potrebbe mettere a rischio l’equilibrio finanziario dell’associazione.

A proposito di Sferisterio, per passare a una questione indolore almeno sotto il profilo economico, c’è da rilevare che il capogruppo del Partito democratico Narciso Ricotta ha presentato una interrogazione chiedendo al sindaco Parcaroli di correggere la descrizione dello Sferisterio fatta sul sito del Comune dove si parla della scritta sulla facciata che ricorderebbe i “cento soci del circo” quando in realtà sulla scritta campeggiano da sempre “i cento consorti”. Piccole sottolineature, ma le parole hanno un significato preciso come i segni matematici, più o meno, specie quando si parla di bilanci.