MACERATA Prima settimana di saldi. Un periodo che, sebbene sia iniziato con una lieve pioggerella, ora ha è caratterizzato dal caldo torrido. E anche questo influisce sulla riuscita delle promozioni nei negozi. Una stagione strana quella in corso: la pioggia ha fatto da padrona fino a pochi giorni fa, minando la voglia anche dei più appassionati di shopping di fare acquisti per l’estate. Poi il caldo improvviso, quasi in concomitanza con i saldi. Ed ecco che, se da un lato c’è chi ha lavorato bene per l’intero periodo, dall’altro c’è chi fa notare come gli sconti siano arrivati troppo presto rispetto ai capricci del maltempo.

«Abbiamo iniziato giovedì scorso con le aperture serali in concomitanza con i saldi - dice Giuseppe Romano, rappresentante dei commercianti del centro storico e titolare del negozio di abbigliamento da uomo che porta il suo cognome - . La pioggerella di giovedì sembrava ci portasse sfortuna, invece ha fatto fare buoni affari ai clienti e per noi ha continuato ad andare sempre meglio. Soddisfazione da tutte le parti, in diverse categorie. Nel frattempo stiamo lavorando a un progetto dei commercianti che sarà una sorpresa, per far sì che in centro si possa passeggiare con più piacere, e speriamo di poterlo portare a risoluzione nel fine settimana». A pochi giorni dal debutto del Mof, il movimento riguarda anche lo Sferisterio: «Ci stiamo preparando per gli aperitivi all’opera, quando i negozi rimarranno aperti fino a dopo cena. Ma già vediamo girare gli stranieri: ogni anno, come cittadina culturale, per lo Sferisterio, siamo sempre ben visitati dagli stranieri».

Soddisfatta anche Cinzia Mancuso che, insieme a sua sorella Valentina, è titolare del negozio di abbigliamento giovane e signora, Chérie e dell’altro per bambini Petit Chérie in corso Cavour. «I saldi sono partiti molto bene. Bisogna dire però che noi abbiamo lavorato anche a giugno perché, nonostante il tempo non fosse bello, c’erano le cerimonie e molti hanno approfittato per acquistare un accessorio più pesante da indossare sopra agli abiti. Con l’avvicinarsi del debutto del Mof, poi, abbiamo visto che questa settimana le clienti cercano capi per eventi e serate. La gente sta uscendo tanto, forse perché siamo stati bloccati per tanto tempo».



Ad accendere i riflettori sulla data dei saldi che - in alcuni casi - potrebbe essere vista come sfavorevole - è Franca Ercoli, di Pizzi e Ricami in corso Cairoli. «La stagione è partita adesso, chi compra come noi con il campionario, sei mesi prima, paga la merce per intero ma inizia a venderla subito con gli sconti. Per noi è una perdita. Per via del maltempo e della stagione che ha stentato ad arrivare, a prezzo pieno abbiamo venduto poco, quasi niente. Ora è difficile iniziare subito con gli sconti al 50 per cento. Questo tipo di offerte si può fare sui capi primaverili. Sicuramente la gente viene, si lavora, ma a volte si fatica a spiegare ai clienti che le piccole realtà non comprano a stock e non possono fare le maxi offerte che già si trovano nei brand dei centri commerciali».

Una soluzione - secondo la negoziante - potrebbe essere quella di posticipare la data dei saldi. «Un tempo si facevano il 10 agosto, ti restava quello che avevi e potevi fare uno sconto del 50 per cento. A quel punto l’offerta è buona per il cliente e il negozio ha modo di lavorare prima».