Non va a buon fine la truffa con le motoseghe: denunciato pregiudicato 40enne napoletano

MATELICA - Ci aveva lavorato ed anche parecchio inserendo i nomi delle marche più note ma il suo impegno è stato vano perche le motoseghe erano sprovviste del talloncino di qualità e del simbolo "Ce" attestante la genuinità del prodotto e la cosa è stata subito notata dai possibili avventori. Immediata quindi l'indagine con i successivi controlli dei carabinieri di Matelica e Castelraimondo che hanno portato al sequestro della merce e alla denuncia dell'uomo - un quarantenne pregiudicato di Napoli - per tentata truffa, introduzione nello stato e commercio di prodotti falsi e ricettazione. Al pregiudicato napoletano anche il foglio di via obbligatorio che non potrà far ritorno in zona nei prossimi tre anni.