MACERATA - Poco più di un mese dall’apertura della mostra “Carlo Crivelli - Le relazioni meravigliose” e il turismo a Macerata ha spiccato il volo. Dal 7 ottobre - data dell’inaugurazione - a ieri sono state registrate 4.105 visite a Palazzo Buonaccorsi. Numeri che dimostrano non solo come la cultura rappresenti un volano per il turismo della città, ma che un evento di punta come l’esposizione - che resterà visitabile fino al prossimo 12 febbraio - sia un traino anche per gli altri contenitori culturali maceratesi.

APPROFONDIMENTI ULTIMORA Apre il cancello e viene folgorato da una scarica elettrica: portato in ospedale, paura a Sambucheto





Alla base del successo non possono mancare le sinergie. Quelle che nel titolo della mostra prendono il nome di relazioni e che rappresentano un valore aggiunto per l’intero territorio. E Macerata in questo è stata antesignana: già prima dell’esposizione su Crivelli, aveva avviato il biglietto unico con i musei di Recanati che, visto il successo, sarà rinnovato anche per il prossimo anno. Con l’evento dedicato a uno dei maestri del Rinascimento italiano invece la collaborazione è stata avviata anche con le vicine Corridonia, San Ginesio, Sarnano, Monte San Martino, San Severino Marche, Serrapetrona, Belforte del Chienti. Ma le relazioni coinvolgono pure i commercianti della città a cui il Comune ha dedicato per domani una visita guidata che permetta loro di conoscere al meglio l’esposizione per condividere il piacere dell’accoglienza con clienti e turisti.

Inoltre, sempre per i negozi della città, sono state previste delle promozioni che permettono agli esercenti di acquistare a prezzi scontati pacchetti di biglietti da poter poi consegnare ai clienti. Collaborazioni anche con le associazioni della città che contribuiranno a formare il cartellone di eventi che il Comune e gli uffici stanno preparando. In questo momento infatti si guarda al futuro: alla stagione invernale che rappresenta per Macerata un momento su cui puntare per raggiungere numeri ancora più alti di quelli registrati fino a ora. «Il cartellone sarà presentato nei prossimi giorni - dice l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta - intanto già possiamo dire che gli eventi in programma che andranno ad affiancare la mostra sono tanti. «Ci sarà una mostra per il Premio Pannaggi a Palazzo Buonaccorsi. In biblioteca è in programma una mostra sugli Incunaboli e continueranno gli incontri in collaborazione con l’università. Nati per leggere animerà la città da dicembre fino a marzo nei vari quartieri.

Al teatro Lauro Rossi è partita la stagione di prosa e vanno avanti Macerata jazz e Appassionata. Villa Ficana farà le sue attività eventi con le scuole e sono in programma concerti ed eventi a teatro, presentati dalle associazioni grazie al bando sulla cultura. Ci sarà una attività di ringraziamento per i mecenati dell’Art bonus e quest’anno si festeggeranno i 60 anni del Museo della carrozza per il quale stiamo organizzando delle iniziative». Spazio anche ai più piccoli: domani sera sarà presentato, al teatro Lauro Rossi, il consiglio comunale dei bambini. Sistema museo, gestore dei contenuti culturali cittadini, organizza poi educational e laboratorio per famiglie e scuole.

«Ci auguriamo che il Natale sia l’occasione per alzare ancora di più l’asticella dei risultati - aggiunge Cassetta -, nei periodi dei ponti e delle festività gli orari dei musei saranno ampliati e siamo sicuri che la mostra continuerà a ricevere apprezzamenti perché ci siamo resi conto che è riuscita a catturare l’attenzione sia degli amanti del pittore che dei visitatori che lo conoscevano meno». Sul fronte delle presenze infine - stando a una statistica generale - se d’estate sono stati tanti gli stranieri arrivati in città, nell’ultimo periodo le presenze arrivano soprattutto dal centro Italia «anche grazie - conclude - a una comunicazione mirata in campo nazionale su cui continueremo a investire».