Macerata, il passante è un medico ma non può fare nulla: donna di 62 anni uccisa ​da un malore nell'auto in sosta

MACERATA - Una donna di 62 anni, di Pollenza, trovata senza vita in auto in via Ercolani a Macerata. L’allarme ieri sera, intorno alle 19, quando un passante ha notato la donna priva di sensi sul sedile dell’auto, dalla parte del guidatore. L’uomo, un medico, ha capito la gravità della situazione e ha subito avvertito i soccorsi.

Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza. Il personale sanitario, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso della 62enne, probabilmente avvenuto qualche ora prima del ritrovamento. In via Ercolani è arrivata anche la polizia per ricostruire l’accaduto. La donna, stando a una prima ricostruzione, sarebbe morta a causa di un malore fatale. La salma è a disposizione della Procura per eventuali accertamenti medico legali.