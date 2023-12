MACERATA – Aveva 59 anni l’editore Gino Giometti, stroncato da una malattia. Il mondo della cultura è in lutto. Era nato a Montepulciano, in Toscana, e da tempo viveva a Macerata. Filosofo e traduttore aveva fondato la casa editrice Giometti&Antonello con Danni Antonello, scomparso nel 2017 a 39 anni. Giometti lascia la moglie Milena Ibro, titolare di un negozio in centro a Macerata e il figlio.