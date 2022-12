MACERATA - Giurisprudenza si conferma il Dipartimento di riferimento di Unimc: lo si desume anche nell’appena pubblicato elenco dei dipartimenti di eccellenza finanziati dal Miur in base alla qualità delle ricerca valutata da una apposita commissione.

Un finanziamento di oltre sei milioni di euro per il quinquennio 2023/2027. Nella graduatoria dei Dipartimenti di Giurisprudenza valutati di eccellenza per la ricerca, quello di Unimc figura al secondo posto nazionale dietro Roma Tre. Pochi i dipartimenti premiati nel sistema universitario marchigiano, altri due sono in quel di Ancona, Ingegneria (al nono posto) e Economia al terzo.



Nel sessennio appena andato in archivio Unimc aveva avuto due Dipartimenti premiati, oltre a Giurisprudenza c’era anche Scienza della Formazione che per il prossimo quinquennio è uscito di scena. Di cosa si tratta nello specifico. La Legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede l’istituzione di un “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, con un budget annuale di 271 milioni di euro, al «fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle Università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0».



In base alla normativa, Anvur ha definito, su richiesta del Miur, un “Indicatore standardizzato di performance dipartimentale”. All’esito dell’ultima valutazione della qualità della ricerca Anvur ha quindi redatto una graduatoria preliminare dei migliori 350 Dipartimenti delle Università statali. Le Università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria hanno quindi presentato domanda per ottenere il finanziamento, fino a un massimo di 15 dipartimenti per ciascuna Università. I progetti presentati sono stati sottoposti alla valutazione di una commissione, composta da sette componenti; la commissione combinando il punteggio dell’Ispd (massimo 70 punti) e la valutazione dei progetti (massimo 30 punti) ha stilato una graduatoria finale dei 180 dipartimenti di eccellenza, tenendo altresì conto del numero massimo di dipartimenti finanziabili per ciascuna delle 14 aree universitarie. Ora è stata pubblicata la graduatoria dei 180 dipartimenti assegnatari del finanziamento per il quinquennio 2023-2027. Unimc c’è, con Giurisprudenza che avrà sei milioni da utilizzare per la didattica, per le assunzioni, per la ricerca, per l’edilizia. Per formare. Una bella soddisfazione per l’ateneo maceratese, che si conferma un’eccellenza a livello nazionale.