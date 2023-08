Due giovani donne trovate alla guida con il tasso alcolemico troppo alto

MACERATA - Attenzione sempre massima: nelle giornate del ponte ferragostano i Carabinieri di Macerata hanno messo in campo uomini e mezzi per garantire sicurezza e serenità nel territorio della Compagnia.



Oltre a vigilare le zone più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, i Carabinieri hanno rafforzato i servizi soprattutto in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, interessate da un importante flusso di persone, verificando le condotte di guida, con l’utilizzo di etilometri impiegati nei vari posti di controllo istituiti in tutta la giurisdizione e dispensando consigli agli automobilisti con il fine di rammentare loro le principali norme di prevenzione.



Nel corso di tali servizi straordinari di controllo e vigilanza, le pattuglie dispiegate sul territorio hanno controllato 163 persone e 97 veicoli, contestando diverse violazioni del codice della strada, tra le quali il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e guida con telefono cellulare, elevando multe per un importo di circa 3mila euro, con la decurtazione complessiva di 30 punti e il ritiro di 3 documenti di guida.



Nello specifico durante tali servizi i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito all’autorità giudiziaria 2 persone per guida in stato di ebbrezza, mentre i Carabinieri di Pollenza hanno tratto in arresto una persona destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione e quelli di Cingoli, con la collaborazione dei carabinieri di Appignano, hanno segnalato alla Prefettura 2 giovani poiché assuntori di sostanze stupefacenti.



La notte del 12 agosto a Macerata i militari del Nucleo Radiomobile, lungo Viale Pucinotti hanno sorpreso un 25enne di nazionalità marocchina che si era posto alla guida della sua auto in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche.

Difatti il controllo effettuato con l’etilometro in dotazione alla pattuglia evidenziava un tasso alcolemico pari a 1.58, più del triplo rispetto alla soglia limite. Il documento di guida è stato ritirato per i conseguenti provvedimenti amministrativi e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata.



Stessa sorte è toccata ad una studentessa 27enne di Macerata che la notte del 14 agosto, in Corso Cavour di Macerata, è stata controllata dai Carabinieri del Radiomobile e sottoposta ad accertamento con l’etilometro in dotazione. Il responso è stato di un valore alcolemico pari a 1,24, ben superiore di oltre la metà il limite stabilito dalla legge. Anche per lei è stato disposto il ritiro della propria patente di guida per i successivi adempimenti amministrativi, ed è stata segnalata all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.



L’arresto eseguito dai Carabinieri di Pollenza riguarda un cittadino italiano di 44 anni. L’uomo, pregiudicato, destinatario di un provvedimento che dispone la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, poiché condannato alla pena di mesi 11 di reclusione e mesi 4 di arresto per violazione della legge sugli stupefacenti e diverse inosservanze ai fogli di via obbligatori, è stato rintracciato in quel centro e ristretto presso la Casa Circondariale di Fermo.



I Carabinieri di Cingoli e di Appignano hanno, invece, segnalato alla Prefettura di Macerata due giovani di 22 e 21 anni, già noti alle Forze dell’Ordine, in quanto sono stati sorpresi mentre fumavano una “canna” contenente della sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.