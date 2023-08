Civitanova, strattona una donna e le stappa la borsa: scippatore ai domiciliari

CIVITANOVA - Scippa una donna ma la sua fuga dura poco: i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche hanno tratto in arresto un uomo di 43 anni di Civitanova. È accusato di una rapina ai danni di una 34enne. Dopo averla strattonata, le aveva strappato la borsa dandosi subito dopo alla fuga. Gli agenti, sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima e da alcuni testimoni, nell’arco di pochissimo tempo riuscivano a rintracciare il fuggitivo che veniva bloccato e tratto in arresto. Recuperata la borsa con tutto il suo contenuto che veniva subito restituita alla proprietaria. L’arrestato veniva successivamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Al porto di Ancona ecco Humanity 1, in arrivo 106 migranti. Ci sono anche diversi minori

Controlli ai bar

Inoltre, per l’intera settimana di Ferragosto la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura ha svolto controlli lungo le località costiere ed in particolare nel territorio di Civitanova Marche, dove sono stati ispezionati 14 esercizi commerciali tra bar, ristoranti, locali notturni e chalet.

In sette casi sono state rilevate irregolarità sanzionate in via amministrativa ed in un caso, per una violazione più grave, è stata chiesta la sospensione della licenza.

Ubriachi al volante

La Polizia Stradale nella giornata del Ferragosto ha denunciato tre persone per guida in stato di ebrezza, elevato 46 contravvenzioni al CdS e ritirato 8 patenti di guida. L’attività della Polizia Stradale continuerà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire sui tratti autostradali e sulle strade in provincia a maggiore densità di traffico, la vigilanza e la sicurezza stradale anche attraverso la predisposizione di specifici servizi di controllo per la verifica delle condizioni psicofisiche degli automobilisti e per la repressione degli eccessi di velocità, attraverso l’utilizzo di etilometri e misuratori di velocità. Durante i servizi di Ferragosto, che continueranno per tutta la stagione estivasono stati sottoposti a controllo 140 veicoli ed identificate 271 persone.