La moglie lo trova morto nel letto, era stato dimesso da poco dal Pronto soccorso

LORO PICENO - Un uomo di 76 anni residente a Loro Piceno è stato trovato morto nel letto della sua abitazione. A fare la scoperta choc, ieri mattina, è stata la moglie. L’uomo, di recente, era stato dimesso dal pronto soccorso.

È andato a dormire nella tarda serata e il mattino seguente la coniuge - che aveva trascorso la notte in un’altra stanza - lo ha trovato privo di vita. I medici intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto anche i carabinieri che come da prassi hanno segnalato l’accaduto alla magistratura.

Ultimo aggiornamento: 11:41

