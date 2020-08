Coronavirus, altri 9 nuovi positivi in un giorno nelle Marche, 4 sono del Maceratese/ I numeri del contagio in tempo reale

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 9 i nuovi positivi segnalati oggi, mercoledì 26 agosto, dal Gores nelle Marche. Di questi, 4 provengono dal Maceratese.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1385 tamponi: 713 nel percorso nuove diagnosi e 672 nel percorso guariti. I positivi sono 9 nel percorso nuove diagnosi: 4 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione.

Questi casi comprendono rientri dall'estero, screening operatori sanitari, soggetti sintomatici e casi di contatto domestico con soggetti positivi.

