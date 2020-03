Scontro sull'autostrada A14: code e disagi,oltre 3 chilometri di coda

CIVITANOVA - Incidente sull'A14 pochi minuti prima delle 15 nel tratto tra Porto Recanati e Civitanova Marche in direzione sud poco prima del casello di Civitanova tra un tir e un furgone. Dinamica ancora da mettere a fuoco, sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco di Osimo e Civitanova con le operazioni di soccorso ad una persona che è rimasta ferita - sembra in modo piuttosto grave - e la messa in sicurezza dell'autostrada che stanno creando file e code che hanno anche superato i 3 km.

Ultimo aggiornamento: 16:15

