Demolito con l'esplosivo il Ponte Amelia: quello nuovo sarà antisismico e in acciaio

E' filata a puntino l'operazione di demolizione del ponte Amelia a Monte Cerignone, lungo la Strada Provinciale n. 2 al km 13,5. Questa mattina sono stati inseriti gli esplosivi nelle fessure preparate in questi giorni e poco dopo è avvanuta l'esplosione. Boato a cui hanno assistito molti abitanti del circondario, assipetai ovviamente fuori dalla fascia di sicurezza posta a 300 metri.

Il ponte ad arco era costruito alla fine degli anni '40 a seguito della seconda guerra mondiale, dopo 70 anni lascerà il posto ad una nuova struttura antisismica in acciaio corten, sicura e tarata per le esigenze della società moderna.

