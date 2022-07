Infortunio sul lavoro a Montecosaro, sostituisce il raffrescatore e il solaio del calzaturificio si sfonda: 38enne cade da tre metri

MONTECOSARO - Infortunio sul lavoro in un calzaturificio di Montecosaro. Ferito un 38enne (si tratta di un lavoratore autonomo) che stava sostituendo un raffrescatore. Per cause in corso di accertamento il solaio si è sfondato e l'uomo è precipitato da un'altezza di tre metri.

L'allarme

ùmmediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118, che hanno trasportato il 38enne al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente anche gli ispettori dello Spsal dell’Asur, che hanno effettuato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.