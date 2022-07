Auto nella scarpata a Tolentino: Valentina Pasqualini muore a 44 anni, lascia due figli

TOLENTINO - Ancora sangue sulle strade. Una donna di 44 anni ha perso la vita dopo essere finita fuori strada con l’auto. La tragedia è avvenuta ieri sera a Tolentino, intorno alle 20, in località San Martino, lungo la strada che porta a Belforte del Chienti. Per cause in corso di accertamento la vittima, Valentina Pasqualini, all’altezza di una curva, ha perso il controllo del veicolo, finendo in un campo. L’auto - una Dacia di colore bianco - si è ribaltata, trasformandosi in una trappola mortale per la 44enne, residente a Tolentino.

La mobilitazione

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. I sanitari hanno fatto di tutto per strappare la 44enne alla morte ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Secondo i primi accertamenti non sarebbero coinvolti altri veicoli. La donna è stata sbalzata dall’auto. Il tratto di strada teatro dell’incidente mortale è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine. La notizia della morte della donna, che aveva due figli, ieri sera si è subito diffusa a macchia d’olio, suscitando profonda commozione. Tanti i messaggi di cordoglio pervenuti ai familiari in questo momento di grande dolore. Gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Tolentino sono coordinati della Procura, che come da prassi in questi casi dovrebbe disporre un esame medico legale sulla salma.