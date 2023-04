GAGLIOLE - Non si parla d’altro tra Gagliole e Castelraimondo, un anonimo giocatore ha vinto un milione di euro al Million Day della Lottomatica, giocando una schedina da dieci euro, centrando i cinque numeri fortunati 6, 21, 33, 50, 51, estratti martedì scorso alle 13. La giocata è avvenuta al Risto bar in località Basciano di Gagliole, dove è la prima volta in assoluto che si festeggia una vincita così alta, conferma il titolare Claudio Belfiori.



«Siamo tutti contenti, appena avuta la notizia abbiamo fatto un brindisi alla salute del vincitore. Non ci aspettavamo di certo una vincita da un milione di euro - racconta il barista - anonimi giocatori hanno vinto qualche mese fa duecentomila euro circa, ad un altro tipo di gioco e quindi l’estrazione vincente da un milione di euro, è stata una sorpresa pure per noi. Il tagliando fortunato è stato giocato martedì per l’estrazione delle tredici, siamo stati informati della vittoria da una comunicazione ufficiale di Lottomatica, rimanendo piacevolmente sorpresi».

Nessuna chiamata

Al momento non si conosce chi possa essere il neo milionario: «Il fortunato potrebbe aver fatto anche un abbonamento per giocare, non si riesce a sapere chi potrebbe essere stato, qua ci sono anche tanti giocatori di passaggio è difficile riuscire a risalire a chi di preciso abbia effettuato la giocata, ma la vincita è stata comunicata sul sito della Lottomatica. Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata e nessun messaggio sui social, chi ha giocato ha sessanta giorni per presentare la schedina vincente e riscuotere la somma. Questo è un gioco simile al Superenalotto, bisogna indovinare cinque numeri su cinquantacinque. Questa fortunata è una schedina da dieci euro, ma si può spendere da un euro fino a quello che si vuole. Siamo contenti della vittoria, la speranza è che questa somma sia finita a qualcuno che ne ha bisogno». Il bar si trova lungo la Provinciale 361, in una zona molto transitata accanto ad una stazione di servizio. Al bancone del bar ricevitoria si fermano anche camionisti di passaggio ed automobilisti in transito, dunque non è semplice risalire al fortunato vincitore. Un evento imprevisto ed inaspettato la vincita al Million Day che ha destato tanta curiosità tra i residenti dei due comuni, dove in tanti si chiedono chi sia l’anonimo vincitore letteralmente baciato dalla fortuna.