MACERATA Tre Comuni chiamati al voto, cinque i candidati sindaci e altrettante le liste in campo. Ieri alle ore 12 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature, ora si apre un mese di campagna elettorale fino all’appuntamento con il voto delle amministrative fissato per i prossimi 14 e 15 maggio.

Sarà una mini tornata per la provincia maceratese visto che voteranno solo i municipi di Penna San Giovanni, Gagliole e San Ginesio. Essendo municipi al di sotto dei 15mila abitanti non è previsto il turno di ballottaggio. Per tutti e i tre Comuni tentano il bis i sindaci uscenti, rispettivamente Stefano Burocchi, Sandro Botticelli e Giuliano Ciabocco.



Solo il primo dovrà vedersela con il quorum, visto che è l’unico candidato in campo e per conquistare la vittoria dovrà portare alle urne il 40 per cento più uno degli aventi diritto (il limite minimo previsto nei comuni sotto i 15mila abitanti). A San Ginesio invece a sfidare l’uscente Ciabocco, 59 anni, già responsabile dell’ufficio turistico del Comune che guida la lista “San Ginesio Rinasce”, è sceso in campo Nicola Ferranti, 35 anni, referente politico di Azione per la zona montana. Nella sua lista che si chiama “Comunità condivisa” figura tra gli altri Loredana Nardi, consigliera d’opposizione. Il Pd invece non ha trovato l’accordo con Ferranti ed è fuori dalla competizione. «Possiamo cambiare qualcosa solo mettendoci in gioco, per questo mi sono messo a disposizione come candidato Sindaco - scriveva qualche giorno fa Ferranti su Fb - Sono convinto che non siamo gli unici a desiderare un Paese diverso». «Negli ultimi cinque anni il nostro obiettivo è stato quello di portare progettualità importanti a San Ginesio - spiega invece Ciabocco - e vogliamo continuare a lavorare insieme mettendo al primo posto le esigenze dei cittadini. Siamo un gruppo di persone motivate, competenti e impegnate, a disposizione della comunità per fare la differenza». A Gagliole ieri all’atto della chiusura dei termini per la presentazione delle liste per le prossime elezioni comunali erano state protocollate due liste. Una è quella del sindaco uscente Sandro Botticelli, l’altra è guidata da Giulio Zamparini, classe 1988. Scongiurata quindi la corsa con un’unica lista. Sandro Botticelli 68enne ex funzionario dell’ufficio scolastico provinciale in pensione, è alla sfida per il secondo mandato. Si candida alla guida della lista “SiAmo Gagliole”, di cui fa parte anche Rita Lini e la minoranza uscente, che cinque anni fa lo avevano sfidato alle precedenti amministrative. Ci sono tante conferme e qualche nome nuovo. Botticelli nel 2018 si era proposto come candidato sindaco di Gagliole, vincendo la sfida tra diversi contendenti, imponendosi con il 47,27 per cento, contro il 45,27 per cento riportato dalla lista sfidante di Rita Lini, il 6,87 della lista Gagliole futura, lo 0,57 per cento della lista L’altra Italia. «Vorrei portare a termine i lavori iniziati durante questo mandato - il commento a caldo di Botticelli - per la maggior parte iniziati grazie ai fondi del Pnrr ed anche con le risorse di ricostruzione delle opere pubbliche post terremoto erogate dal commissario Castelli. Vorrei vedere realizzate quelle opere per cui abbiamo speso tempo per rilanciare il paese, che merita anche di essere rilanciato dal punto di vista turistico e ambientale, su quest’ultimo aspetto vorrei poter tracciare la strada nei prossimi anni». Zamparini guida invece la lista “Gagliole unito”. «Mi sono candidato - dice - perché tengo molto alla mia cittadina e per questo ho deciso di impegnarmi in prima persona per poter dare il mio contributo attivamente. Vorrei rendermi utile per il bene del paese e per il suo ripopolamento».