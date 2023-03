GAGLIOLE Un passo in avanti per la realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale tra Selvalagli, la popolosa frazione di Gagliole e il vicinissimo Comune di Castelraimondo. Il sindaco di Gagliole, Sandro Botticelli, e la giunta comunale hanno incaricato l’ufficio tecnico di predisporre un progetto di fattibilità tecnica ed economica, per poter valutare costi e modalità di un futuro intervento.

Si tratta di un collegamento di circa 750 metri, che permetterebbe a pedoni e ciclisti di percorrere in sicurezza la distanza tra i due centri limitrofi, mentre oggi sono costretti a percorrere la provinciale 361 Settempedana, sempre molto trafficata, dove esiste un tratto di marciapiede solo fino alla zona della cartiera di Castelraimondo. A farsi promotore della richiesta era stato Sergio Bianchini, preside in pensione originario di Gagliole, che risiede in Lombardia e ogni anno per le ferie arriva nelle Marche, percorrendo in bici le strade intorno al suo Comune. Da cicloamatore, avendo constatato le difficoltà di percorrere la provinciale con le due ruote, si è fatto portavoce di un’esigenza diffusa, raccogliendo la scorsa estate un centinaio di firme, a sostegno di una petizione inviata al sindaco di Gagliole, Sandro Botticelli, che aveva accolto di buon grado l’iniziativa, alla quale ora sta dando seguito con la deliberazione di giunta comunale, che risale ai giorni scorsi. Bianchini ha studiato la situazione, predisponendo una proposta di tracciato, che corre lungo l’area verde di Selvalagli, sino a sbucare in via Pergolesi a Castelraimondo, a debita distanza dalla strada, in modo che pedoni e ciclisti possano transitare tranquillamente. Di collegamento pedonale e ciclabile tra Selvalagli e Castelraimondo si parla da molti anni, ma sinora nessuna delle amministrazioni comunali dei due Comuni aveva mai messo davvero mano alla questione. Ora pare che la situazione si sia sbloccata e il percorso potrebbe diventare realtà.