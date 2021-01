Superenalotto, con una schedina da 42 euro ne vince oltre 207mila

GAGLIOLE - Vinti 207mila euro al Superenalotto, la giocata è stata effettuata al RistoBar di Gagliole. Un anonimo giocatore spendendo 42 euro ha riportato a casa un discreto gruzzolo, che in tempi incerti come questi fa decisamente comodo. Ad accorgersi della vincita, casualmente ieri sera, è stato il proprietario del bar Claudio Belfiori, osservando il riepilogo delle giocate.

«Dal borderò abbiamo scoperto che è stata fatta questa vincita - ha detto - al Superenalotto. Non ho idea di chi possa essere, potrebbe essere stata giocata lunedì, da noi la gran parte dei clienti sono di passaggio lungo la provinciale o nella vicina stazione di servizio. Spesso sono io dietro al bancone, ma è difficile ricordare chi possa aver giocato. Il vincitore ha giocato una schedina con sistema integrale di otto numeri, spendendo 42 euro, arrivando a una vincita più alta del normale perché somma diversi numeri vincenti».

Aggiunge Belfiori: «Nella schedina sono stati realizzati sei “quattro più stella”, sedici “tre più stella”, dieci “due più stella”, che sommati tra loro hanno raggiunto i 207.372 euro. La Befana ha fatto un bel regalo. Difficile risalire a chi sia, perché per il Superenalotto non si può nemmeno risalire all’orario in cui è stata giocata la schedina». La notizia si è subito sparsa a Gagliole e in tanti si chiedono chi possa essere il fortunato.

