MACERATA - Ultima chance per esprimere il proprio voto. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 15 in tre Comuni della provincia di Macerata chiamati al rinnovo dei rispettivi sindaci e dei consiglieri comunali. Si tratta di Penna San Giovanni, Gagliole e San Ginesio. Tre piccoli centri che già questa sera conosceranno, salvo colpi di scena, il nome dei loro amministratori. Dunque, seggi aperti oggi dalle 7 fino alle 15, subito dopo la verifica dell’affluenza partirà lo spoglio delle schede. A proposito di affluenza: ieri sono stati tre i rilevamenti. Al primo delle 12 l’affluenza a Penna San Giovanni è stata del 13,38 per cento, a Gagliole aveva votato il 9,92 per cento e a San Ginesio il 10,76 per cento. In tutti e tre i casi più bassa di cinque anni fa ma il paragone non è fattibile in quanto nel 2018 si votava soltanto in un giorno, di domenica.

APPROFONDIMENTI LE URNE Elezioni Amministrative, al voto 595 comuni italiani: c'è anche Ancona INTERVISTA AL CANDIDATO Penna San Giovanni, l'unica lista è quella di Stefano Burocchi: «Migliorare i servizi e impegno per il turismo» INTERVISTA AI CANDIDATI Gagliole, Giulio Zamparini sfida il sindaco uscente Sandro Botticelli INTERVISTA AI CANDIDATI San Ginesio, Ciabocco tenta il bis contro Ferranti



Il quorum



Alle 19 a Penna San Giovanni aveva votato il 43,43 per cento degli aventi diritto. Dunque Stefano Burocchi, che è l’unico candidato sindaco del Comune, aveva già in serata vinto la sfida del quorum. In base alla normativa infatti, in presenza di un solo candidato, l’affluenza alle urne per evitare il commissariamento del Comune, non deve essere inferiore al 40 per cento degli aventi diritto, per considerare valide le amministrative. Quindi, per Burocchi primo step - quello del quorum appunto - superato. Tuttavia per festeggiare anche lui dovrà attendere la chiusura dei seggi oggi alle 15 e lo spoglio delle schede dato che la norma prevede che i voti validi all’unica lista presentata non dovranno essere inferiori al 50 per cento dei votanti. Burocchi si propone alla guida della lista “Psg Burocchi sindaco”, la compongono i candidati consiglieri: Stefania Cardinali, Graziano Bascioni, Claudia Santancini, Ruggero Cutini Calisti, Mary Montevidoni, Luana Bassetti, Eleonora Lautizi, Iulian Gherman.

A San Ginesio sono chiamati al voto 3.440 elettori. Ieri sera alle 19 aveva votato il 34,85 per cento. Quattro le sezioni elettorali allestite presso le scuole del capoluogo e a Passo San Ginesio. Due i candidati sindaco: Giuliano Ciabocco e Nicola Ferranti. Ciabocco si presenta alla guida di “San Ginesio Rinasce”, di cui sono candidati consiglieri: Daris Belli, Maria Alessandrini detta Fausta, Leonardo Campugiani, Gualtiero Ciabocco, Angelamaria Mari, Michele Merelli, Sabrina Moglianetti, Andrea Morichelli, Francesco Paletti, Andrea Pazzelli, Sara Petetta, Giordano Saltari. Nicola Ferranti si presenta alla guida della lista “Comunità condivisa” con i seguenti candidati consiglieri: Loredana Nardi, Francesco Maria Compagnucci, Marco Scagnetti, Ester Merelli, Moreno Fortunati, Greta Gatti, Gabriella Sclavi, Daniele Francia, Alessia Bracci. Anche a Gagliole la sfida è a due, tra Sandro Botticelli alla guida della lista “SiAmo Gagliole”, e Giulio Zamparini alla guida della lista “Gagliole Unito”. Alle 19 aveva votato il 30,29 per cento. Con Botticelli sono candidati come consiglieri: Fabio Aquila, Laura Grespini, Erika Vitanzi, Rita Lini, Mauro Orazi, Leandro Magnapane, Valerio Venanzio Strappaveccia, Paolo Piatanesi, Matteo Falzetti, Rebecca Ciciani. Con Zamparini sono candidati come consiglieri: Giovanni Bartocci, Maurizio Della Mora, Catia Eliana Gentilucci, Pietro Mosciatti, Gabriele Negroni, Franca Passarelli, Antonio Riganelli, Stefania Simoncini, Annalisa Talpacci.