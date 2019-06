Maxi incendio in montagna è caccia al piromane spunta un sospettato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIUMINATA - Lavorano ininterrottamente da oltre 48 ore vigili del fuoco, carabinieri forestali e volontari di Protezione civile provenienti dalle province di Ancona e Macerata, per spegnere la pineta in fiamme sopra Fiuminata, probabilmente incendiata dalla mano di un piromane. Indagano i carabinieri forestali, con il supporto dei militari dell’Arma di Fiuminata: ci sarebbe anche un sospettato, al momento non sarebbe stato trovato l’innesco.