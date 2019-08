Atterraggio disastroso con il parapendio: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESANATOGLIA - Precipita con il parapendio. L’uomo, un turista inglese di 53 anni, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Erano da poco trascorse le 11.30 quando si è verificato l’incidente nel territorio del comune di Esanatoglia, vicino al campo di atterraggio.L’uomo era in volo con il parapendio quando ha deciso di atterrare, ma nella manovra qualcosa non è andato nel verso giusto; il velivolo è caduto da un’altezza di circa 20 metri. L’uomo inglese ha riportato diversi traumi.