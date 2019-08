Cade dalla giostra, paura per un 14enne al luna park I genitori denunciano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Vola dalla giostra e cade da un metro e mezzo di altezza, momenti di paura per un quattordicenne che l’altro ieri stava trascorrendo una serata di divertimento al luna park. L’episodio è avvenuto su una attrazione delle giostre nel piazzale antistante lo stadio comunale. Un ragazzino si trovava in compagnia dei suoi familiari per passare una serata estiva di divertimento quando è salito su una attrazione, nota come “ballerina”, che altro non è che una giostra che gira ancorata ad un braccio meccanico.Dopo un attimo uno dei familiari – secondo quella che è la versione fornita dagli stessi ai carabinieri di Civitanova – ha visto volare letteralmente il ragazzino e finire a terra, sulla pedana dell’attrazione del luna park.Sono stati momenti di panico per chi si trovava con lui. I familiari sono corsi a soccorrere il quattordicenne, che fortunatamente non si era fatto niente di grave. Il parco, tra l’altro, l’altra sera era particolarmente affollato e in molti hanno assistito alla scena. Il ragazzino è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Non ha riportato lesioni o traumi particolari, se non qualche escoriazione dovuta alla caduta. I familiari hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.