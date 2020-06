CORRIDONIA - Una donna di 71 anni è morta a Corridonia investita da un'auto. E' successo poco dopo le 8 in viale Trento. Sul posto sono arrivati 118 e carabinieri. I sanitari hanno in un primo momento avevano richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Ma la donna non ce l'ha fatta ed è morta.

LEGGI ANCHE: Un'altra vittima del Coronavirus nelle Marche: morto un uomo 79enne di Pergola/ Il contagio nelle regioni in tempo reale

© RIPRODUZIONE RISERVATA