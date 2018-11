Cavallo esce all'improvviso dal box all’ippodromo: grave una donna colpita alla testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Una donna di quarant’anni, M. D. le sue iniziali, è rimasta ferita mentre cercava di fermare un cavallo scappato dalla stalla all’Ippodromo Martini di Corridonia. Subito soccorsa, è stata trasportata prima all’ospedale di Macerata e poi in eliambulanza nella struttura sanitaria regionale di Torrette, ad Ancona. Erano circa le 9 di ieri mattina quando si è verificato l’incidente, in via Fonte Orsola.La donna - moglie di un fantino - era all’ippodromo quando improvvisamente si è accorta del cavallo che era uscito dalla stalla e stava scappando. È corsa verso l’animale per bloccarlo, ma senza riuscirci. Il cavallo ad un certo punto si è imbizzarrito ed ha iniziato a calciare e a colpire la quarantenne in testa e in altre parti del corpo. La donna è anche caduta a terra. Alcune persone che erano vicino alla stalla dell’ippodromo sono corse in aiuto della donna e avvertito il 118. Immediato l’arrivo dei soccorritori al Martini. Sul posto nel giro di alcuni minuti è arrivata un’ambulanza.Il medico, dopo le prime cure, ha constatato che le condizioni della donna erano serie, così ha disposto il trasporto della ferita in ospedale. È stata accompagnata al pronto soccorso di Macerata. E una volta giunta all’ospedale è stato disposto il trasferimento a Torrette in eliambulanza.