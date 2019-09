Un cercatore di funghi cade in un dirupo a Montemonaco È stato trasportato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Periodo favorevole per andare a cercare funghi nei boschi, dopo le piovute degli ultimi giorni e la bella giornata di ieri. Ma la ricerca è costata cara ad un uomo di 56 anni di Corridonia che è arrivato fino ai boschi di Montemonaco a caccia di questi prelibati frutti della terra. Nella tarda mattinata di ieri mentre era impegnato a scovare qualche fungo, o probabilmente per arrivare ad agguantarne qualcuno posto in un luogo non troppo agevole, è precipitato in un dirupo, in località Valle Grascia. Lo sfortunato cercatore è rotolato per una decina di metri fin sotto il costone, riportando fratture alla gamba sinistra ed un interessamento del bacino, a quanto è sembrato dai primi soccorsi. Il malcapitato, non riuscendo a muoversi, ha gridato più volte aiuto a squarciagola. Fortunatamente non molto lontano vi erano dei tagliatori di legna al lavoro. Quando hanno spento le motoseghe hanno sentito le grida di aiuto e sono accorsi. L’uomo è stato trasferito a Torrette.