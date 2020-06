Tre positivi al Coronavirus cercano di "evadere" dall'Hotel House: «Dobbiamo comprare l'acqua»

PORTO RECANATI - Sono positivi al Coronavirus, ma violano l’isolamento per andare a comprare dell’acqua. È quanto hanno detto tre residenti dell’Hotel House sorpresi dai poliziotti su un pianerottolo ai piani alti del maxi condominio. Gli agenti hanno fatto in modo che, con le dovute cautele, i tre rientrassero nelle rispettive abitazioni, mentre intanto hanno provveduto a rifornirli dell’acqua. Infine, gli agenti li hanno ammoniti a rispettare le disposizioni sull’isolamento sanitario per evitare il diffondersi della pandemia.

L’operazione di prevenzione messa in atto da polizia e carabinieri, che hanno stretto una sorta di cordone sanitario intorno al palazzone multietnico, si dimostra quanto mai necessaria, perché il focolaio che si è acceso nei giorni scorsi non accenna ad estinguersi; anzi, ieri è salito a 19 il numero delle persone risultate positive al Covid-19, due in più rispetto al giorno precedente.

