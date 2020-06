Coronavirus "scomparso" dalle Marche, ma ci sono due nuovi positivi al focolaio Hotel House/ I tamponi analizzati in tutta Italia in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, ancora zero contagi oggi nelle Marche, ma continua a preoccupare il focoalio dell'Hotel House. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 940 tamponi, di cui 574 nel percorso nuove diagnosi, 322 nel percorso guariti e 44 nel percorso Hotel House. Zero casi positivi nel percorso nuove diagnosi e nel percorso guariti. Due casi positivi nel percorso Hotel House.

DIECI GIORNI SENZA DECESSI NELLE MARCHE

Epidemia di Coronavirus, anche ieri nelle Marche non sono stati segnalati decessi: è il decimo giorno consecutivo senza morti. Dall'inizio dell'emergenza sono state 994 le vittime nella nostra regione. Sono morti 594 uomini e 400 donne,

