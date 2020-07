Positivo al Covid viola la quarantena: sorpreso davanti al'Hotel House e denunciato

PORTO RECANATI - Positivo al Coronavirus, viola la quarantena. I carabinieri lo sorprendono nel piazzale davanti l’Hotel House e nei suoi confronti scatta la denuncia. Ieri mattina i militari dell’Arma hanno denunciato a piede libero un pakistano di 35 anni, operaio.

Erano in corso controlli nella zona da parte dei carabinieri della locale stazione e dai colleghi del Quinto Reggimento Bologna avviati nell’ambito delle attività di prevenzione.



Nel piazzale i militari hanno fermato e controllato il trentacinquenne. Dai controlli è emerso che il pakistano era in quarantena obbligatoria, dopo essere risultato positivo al Covid, ma l’uomo era comunque uscito di casa. I carabinieri, muniti di tutti i dispositivi di protezione, lo hanno controllato e, alla fine, denunciato per inosservanza del rispetto della quarantena. Ventuno erano state le persone risultate positive nelle settimane scorse nel palazzone multietnico.

