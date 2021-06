Massimo muore a 58 anni per una malattia al fegato 10 giorni dopo la prima dose di vaccino Pfizer

MOGLIANO - E' scomparso all'età di 58 anni il geometra Massimo Bonfigli di Mogliano, funzionario dell'Ufficio viabilità della Provincia di Macerata. Bonfigli era andato regolarmente al lavoro fino a quando ha avuto il malessere, una decina di giorni fa aveva fatto la prima dose di vaccino Pzifer e per alcuni giorni aveva avuto un po' di febbre. Poi un malessere al fegato lo aveva portato al ricovero prima a Macerata e poi a Torrette. Stamattina il tragico epilogo rispetto al quale è possibile che l’autorità giudiziaria e la stessa direzione di Torrette dispongano accertamenti per verificarne la causa, per capire cioé se la patologia che lo ha ucciso in pochi giorni sia l’unica responsabile o se il vaccino possa essere stato la causa scatenante. Resta il grandissimo cordoglio di amici e parenti per una scomparsa improvvisa e prematura.

