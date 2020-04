Multato dopo aver postato il tragitto sui social: si è dimesso il vicesindaco runner

CALDAROLA «È stato un fatto grave: impossibile far finta di niente». Il sindaco di Caldarola, Luca Maria Giuseppetti, non nasconde la sua amarezza. Proprio lui che, solo qualche giorno fa, aveva lanciato un accorato appello sui social affinché tutti i cittadini rispettassero le norme anti contagio, e che ieri si è trovato a fare i conti con il caso del suo vice multato per la corsetta proibita con tanto di tragitto postato sui social.

«Quanto commesso da Ciarlantini, lo ripeto, è grave, e lui se n’è reso conto - dice il primo cittadino -. Gli ho chiesto di dimettersi, altrimenti sarei stato io a prendere provvedimenti. Lui nel pomeriggio, con senso di responsabilità, mi ha presentato formalmente le dimissioni e ho convocato d’urgenza una riunione di giunta». Ciarlantini commenta così l’accaduto: «Ho sbagliato, sono dispiaciuto e chiedo scusa».

