Collevario, muore a 89 anni lo storico parroco Elio Borgiani. Il ricordo sulla pagina Facebook dei fedeli

MACERATA Si è spento oggi (29 novembre) don Elio Borgiani, storico parroco di Collevario. Aveva 89 anni. A ricordarlo sulla pagina Facebook della parrocchia che ha guidato per tanti anni sono proprio i fedeli del quartiere: «Affidiamo alla misericordia del Signore don Elio Borgiani che è salito al buon pastore dopo aver per tanti anni servito il Signore in questa parrocchia. Grazie don Elio e continua a pregare e a vegliare su questa comunità che hai tanto amato».

LEGGI ANCHE: Osimo piange Luca Gatto: il Gigante buono tifoso dell'Osimana si è spento a 48 anni

Camera ardente e funerali

La camera ardente è stata allestita all’obitorio di Macerata e i funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa di Collevario. La parrocchia venne istituita nel 1971 e l’allora vescovo Ersilio Tonini nominò da subito don Elio alla guida. Un impegno che ha portato avanti nei 32 anni successivi. Dopo l’aggravarsi delle sue condizioni viveva nella casa vescovile di piazza Strambi.