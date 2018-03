Rifiutano di dare i documenti e aggrediscono i poliziotti Bloccati e arrestati 2 nigeriani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA Cercano di sfuggire a un controllo della polizia e scappano; quando vengono raggiunti aggrediscono gli agenti, ma vengono subito bloccati e arrestati. L’episodio è avvenuto ieri mattina nel quartiere di Collevario nei pressi di un supermercato; a finire in manette sono stati due giovani di origine nigeriana di 28 e 33 anni. Tutto è nato da un controllo sul territorio della polizia. Quando i due agenti si sono avvicinati ai due stranieri fermi davanti ad un supermercato, i due hanno e hanno rifiutato di esibire i documentiue sono scappati a piedi, dinanzi agli sbigottiti clienti all’ingresso del supermercato.Dopo qualche decina di metri i due sono stati raggiunti e per tutta risposta questi si sono scagliati contro gli inseguitori aggredendoli con calci e pugni. I poliziotti però li hanno bloccati e arrestati per violenza e lesioni e condotti in questura. Nel corso della colluttazione i due agenti hanno riportato alcune ferite guaribili in alcuni giorni.