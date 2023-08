MACERATA - Terza stagione del bando regionale “Strade sicure”, il Comune ha approvato nei giorni scorsi una delibera per autorizzare la partecipazione al concorso regionale le cui domande di partecipazione peraltro scadono nella giornata di oggi. Terza annualità del bando regionale e l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Sandro Parcaroli si augura che anche il terzo tentativo sia coronato da un esito positivo, come accaduto in occasione dei due precedenti.

A fare il punto di quanto avvenuto finora e di quanto deliberato nella scorsa seduta dell’esecutivo comumale, è l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori che ha presentato il filo conduttore del bando regionale e il progetto presentato. «Il bando regionale si propone, come dice il nome, di finanziare i progetti dei Comuni per rendere sicure le strade. Nelle prime due edizioni del bando abbiamo presentato progetti per la sistemazione di via Santa Maria della Porta e di via Tucci riuscendo appunto a vedere finanziati i nostri elaborati tecnici.

Quest’anno la Regione ha modificato un po’ la filosofia ispiratrice: non solo strade sicure, non solo asfalti ma anche nuove opere per almeno un 50% dei lavori complessivi. In giunta abbiano approvato il progetto elaborato dall’Ufficio tecnico che in qualche modo prosegue l’intervento di potenziamento della strada fatto a Collevario nella zona della pista di pattinaggio. Proseguiamo verso via Prezzolini sistemando appunto un tratto di strada e realizzando un nuovo marciapiede. Il progetto è di circa 230mila euro, speriamo che anche quest’anno la Regione ritenga il nostro elaborato tecnico meritevole di un finanziamento».

L’amministrazione comunale è dunque tornata in campo l’altro giorno dopo che il primo cittadino aveva annunciato il “rompete le righe” con l’aggiunta di una riflessione politico-amministrativa per settembre: nessuna discussione o verifica è ancora partita tra le forze della maggioranza, quella dell’altro giorno è stata una riunione di giunta convocata soltanto per approvare la partecipazione al bando in scadenza appunto oggi. Poi si vedrà se il sindaco Sandro Parcaroli vorrà ancora dar corso all’annuncio di una verifica interna prima di definire il percorso fino alle fine del mandato dell’amministrazione.