Costruzione della nuova gradinata: ruspe in azione al campo di Collevario

MACERATA - Ruspe in azione al campo di Collevario dove sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova gradinata che consentirà di omologare l’impianto per ospitare le partite del campionato di Promozione che vi giocherà la Cluentina.



L’impresa Edil Europa srl di Macerata, che si è aggiudicata l’appalto dei lavori, si è messa all’opera per allestire uno spazio riservato al pubblico, per una capienza massima di 200 spettatori, che verrà realizzato lungo il lato ovest dell’impianto così da essere separato dal percorso che conduce agli spogliatoi sia dei giocatori che degli arbitri. L’area individuata, che verrà delimitata con una recinzione metallica plastificata, è sopraelevata rispetto alla quota del terreno di gioco grazie a due gradoni che, per la loro conformazione, permetteranno un’ottima visione. Infine, lungo la nuova recinzione verranno collocati tre cancelli per l’ingresso e l’uscita del pubblico e per delimitare le uscite di sicurezza mentre vicino all’ingresso principale verrà realizzata un’area pavimentata che verrà debitamente illuminata e che sarà idonea per il percorso disabili fino alle postazioni ad essi riservate. In ogni caso, l’intera area resterà aperta ai fruitori del parco in tutti i momenti in cui non verranno disputate gare ufficiali.

L’altro intervento riguarda invece il campo di gioco: per ottenere l’omologazione alla disputa di partite della Promozione sarà indispensabile provvedere ad aggiungere su tutta l’area la giusta quantità di intaso ed a renderlo omogeneo, a proteggere con materiale morbido antinfortunistico i tubi tendirete ancorati a terra, i pali di recinzione interni e i blocchi di cemento presenti nell’area, a sistemare i dossi e gli avvallamenti in alcune zone del campo, a sostituire il dischetto per i rigori che si trova sul lato degli spogliatoi dell’impianto ed a sistemare il manto in erba artificiale bianca sulle linee di tracciatura semipermanenti.

Tutta questa serie di interventi dovrebbe concludersi non prima di fine settembre-inizio ottobre per cui le prime partite di campionato la squadra della Cluentina le dovrà giocare necessariamente allo stadio Helvia Recina.

