MACERATA Avviata la procedura della gara di appalto per il maxi piano di restyling in via Verga a Collevario. «Un altro intervento atteso da anni che non sarà l’ennesima toppa, ma una consistente opera di contenimento della scarpata con pali e fondazione, costruzione di un marciapiede a sbalzo con fermata bus in sicurezza, asfaltatura e creazione di un nuovo percorso green per accesso alle scuole», afferma l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori che con gli uffici sta cercando di chiudere nel minor tempo possibile tutto il pacchetto delle opere legate al Pnrr, opere che devono rispettare un cronoprogramma ben stabilito per non perdere il finanziamento.



«Sono i frutti di due anni di intenso lavoro», sottolinea Marchiori che proprio ieri aveva annunciato che anche per il sottopasso di via Roma, altra ora molto attesa, si va verso l’appalto in quanto tutti i passaggi burocratici e di progettazione sono di fatto stati ultimati. Ma torniamo in via Verga. Il progetto riguarda l’intervento di messa in sicurezza, miglioramento della qualità viaria anche in termini di accessibilità delle strade del quartiere di Collevario per un importo che inizialmente era stato calcolato in 632mila euro ma che, per effetto degli aumenti delle materie prime, è stato recentemente ritoccato passando a 715mila euro circa. L’intervento sarà finanziato a valere sul Fondo nazionale complementare del Pnrr sisma. Il progetto di via Verga è stato approvato dopo aver eseguito accurate indagini geologiche e geotecniche che hanno consentito di individuare le cause del dissesto. «Nel corso degli ultimi decenni - aveva sottolineato l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Sandro Parcaroli spiegando le motivazioni dell’intervento - sono stati fatti diversi interventi, più o meno consistenti, senza però eliminare il problema dei cedimenti della pavimentazione stradale sul versante della pista di pattinaggio». Verrà quindi realizzata una paratia sul bordo della scarpata, per una estensione di oltre 85 metri, collegata da un cordolo sul quale si svilupperà un marciapiede a sbalzo munito di barriera-parapetto.

Asfalato e marciapiedi



Oltre al ripristino del manto stradale, sarà quindi ampliata la dotazione dei marciapiedi nel tratto tra i giardini pubblici e l’accesso agli impianti sportivi allo scopo di dare continuità ai percorsi esistenti, con contestuale miglioramento delle fermate dell’autobus e ridefinizione dei passaggi pedonali, eliminando le barriere architettoniche. Seguendo, poi, lo spirito del finanziamento, sarà realizzato un percorso pedonale tra via Verga e la scuola materna-elementare di via Cardarelli, uno dei punti di riferimento del quartiere.

La situazione attuale di via Verga mostra tutti i segni di deformazione sul piano viabile particolarmente accentuati nella corsia di valle, con fessurazioni ed abbassamenti dell’ordine di alcuni centimetri.



La finalità dell’intervento è quindi quella di contenere le deformazioni e permettere un migliore collegamento pedonale tra Via Verga e la scuola materna-elementare di Via Cardarelli, uno dei punti di riferimento del quartiere, attraverso la realizzazione nell’area verde di un percorso pedonale, di lunghezza circa 115 metri, larghezza di un metro e mezzo e pendenza contenuta. E’ inoltre previsto il rifacimento del tratto di marciapiede che congiunge tale percorso pedonale all’ingresso carrabile della scuola di Via Cardarelli. Si prevede infine di ampliare la dotazione dei marciapiedi a valle del tratto di Via Verga oggetto di risanamento, allo scopo di dare continuità ai percorsi esistenti, con contestuale miglioramento delle fermate dell’autobus e ridefinizione dei passaggi pedonali eliminando le barriere architettoniche. Insomma, un intervento importante che andrà a migliorare la vivibilità nel quartiere a cui si aggiungeranno sicuramente nei prossimi giorni gli altri progetti legati al Pnrr che per forza di cose dovranno marciare spediti per non perdere i fondi.