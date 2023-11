Osimo piange Luca Gatto: il Gigante buono tifoso dell'Osimana si è spento a 48 anni

OSIMO Osimo e Porto Recanati piangono la morte di Luca Gatto, 48 anni. Il "Gigante buono", come era conosciuto, si è spento ieri pomeriggio (28 novembre) a causa di un malore dopo aver smontato il proprio turno di lavoro a Castelfidardo dove lavorava da anni. Luca, papà e amico di tanti, aveva la grande passione per il calcio. In particolare per la sua Osimana che seguiva dentro e fuori casa.

Il messaggio di cordoglio

Questo il messaggio dell’Osimana scritto sui social: «L’Usd Osimana si stringe attorno alla famiglia Gatto per la perdita del caro Luca, da sempre nostro grande sostenitore, per la sua prematura scomparsa. A tutti i suoi familiari giungano le più sentite condoglianze da tutta la società giallorossa».