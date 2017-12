Maltrattata a 86 anni dal "fidanzato": niente denuncia ma lui va in galera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Asi era invaghita di une l'aveva ospitato nella sua casa. Sola e senza famiglia, per quell'uomo, straniero e pure lui senza affetti in città, l'anziana provava un tenero attaccamento, tanto da decidere di aprirgli le porte del suoun alloggio comunale in pieno centro storico, e consentirgli di vivere con lei. Niente a che fare- sia chiaro - ma il nordafricano era diventato la suala sua spalla, l'uomo di casa che con la sua sola presenza le alleggeriva le giornate, che sarebbero state segnate altrimenti dalla solitudine e dalla tristezza. Unche le riempiva l'esistenza, tanto che, nonostante nel tempo il modo di fare dinei suoi confronti fosse peggiorato, lei non si sarebbe mai sognata di denunciarlo.Qualcuno, però, si è accorto che quell'uomol'anziana, denunciando il fatto. Lo straniero aveva ricevuto dal giudice ilnuovamente all'86enne, sua ormai ex convivente, ma il richiamo di una vita non agiata, ma almeno più semplice e dignitosa di quella che avrebbe fatto se fossel'avevano spinto a ripresentarsi più volte alla porta di casa della donna, che nel suo disperato desiderio di averlo ancora accanto, l'aveva riaccolto nel suo appartamento. I carabinieri hanno scoperto che il marocchino avevale disposizioni del giudice, così hanno richiesto un aggravamento della pena, che è stato concesso. Il 47enne, dunque, giovedì è stato prelevato dai militari dell'Arma e portato in carcere, come previsto dall'ordinanza di custodia cautelare.