Improvviso malore in casa: muore a 48 anni. La moglie era ricoverata in ospedale

Si è sentito di notte male nella propria abitazione e, purtroppo, la moglie non c’era perché ricoverata in ospedale per un intervento di routine. Per questo motivo, nessuno ha potuto soccorrerlo anche se si sospetta che il malore che lo ha colpito sia stato fulminante. E’ morto così, a soli 48 anni, Enrico Carbonara, stimato e conosciuto dipendente dello stabilimento farmaceutico Sanofi Aventis di Scoppito dove i colleghi di lavoro sono rimasti increduli di fronte a una tragedia dai cui è difficile rassegnarsi.

Tanti i messaggi di sostegno e vicinanza arrivati alla famiglia, anche attraverso i social. La tragedia si è consumata la notte tra sabato e domenica scorsa. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Pettino. Carbonara lascia la moglie Daniela, il figlioletto Diego, la sorella Monica e tanti amici a parenti schiantati dal dolore.