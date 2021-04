Vittorio Brumotti testimonial dell’estate civitanovese, lo slogan sarà “Vitamina mare”

CIVITANOVA - Estate civitanovese, presentata ieri la campagna promozionale 2021 con slogan, video e un testimonial d’eccezione. Scelto Vittorio Brumotti come volto per pubblicizzare la città. Già in città in occasione del Motor Days, il biker e inviato di Striscia la Notizia è stato contattato dal sindaco Ciarapica. Chiuso così l’ultimo tassello di un’idea venuta dal gruppo “turismo balneari” (Marco Scarpetta, Aldo Ascani, Giuseppe Calza e Gianni Lorenzetti).

Il tema della campagna è stato ideato da Gianni Lorenzetti: “Vitamina Mare” da cui è stato poi partorito lo slogan “Vitamina Mare: il sorriso è lo slogan universale”. Quindi sono stati realizzati dei teaser, spot preliminari della campagna, grazie al videomaker Daniele “Cuk” Graziani. Antipasti, come quello in cui compare il giornalista Maurilio Cordone, allo spot più cinematografico con Brumotti che girerà per le vie della città facendo acrobazie in bici. Ieri l’inviato di Striscia ha mandato un saluto al primo cittadino che ha condiviso con una folta platea. Alla presentazione della campagna promozionale c’erano, oltre ai balneari già citati, Mara Pedrelli, rappresentante provinciale Abat; Erika Cardelli, associazione Albergatori; Maria Rosa Berdini della Pro Loco Civitanova, Deborah Pennesi dell’associazione commercianti Centriamo ed Elisabetta Biagiola in rappresentanza delle agenzie di viaggio.



«Già da tempo teniamo tavoli di lavoro con le categorie – ha detto il sindaco – vogliamo farci trovare pronti e vivere un’altra estate come l’anno scorso in termini di presenze ma con l’incubo covid sconfitto dalle vaccinazioni. Abbiamo scelto Brumotti perché con la sua lotta giornalistica allo spaccio di droghe manda un messaggio positivo. E poi è legato al discorso del bike che stiamo portando avanti con le ciclabili e con la Bandiera Gialla, riconoscimento per le città a misura di due ruote». «Vogliamo promuovere la stagione turistica prima di tutti gli altri – dice Aldo Ascani – la scorsa estate abbiamo avuto un grande risultato. Squadra che vince non si cambia, per cui eccoci pronti con i video e lo slogan Vitamina mare, che sarà tema di diversi gadget, che saranno trasmessi via radio e social alle regioni limitrofe».



Marco Scarpetta ed Erika Pedrelli sottolineano la collaborazione tra categorie e amministrazione come arma vincente. «Lo è stato prima con Silenzi, poi con Gabellieri e oggi con il sindaco – dice Scarpetta – finalmente a Civitanova il turismo non è solo ospitare addetti all’industria e al commercio, un qualcosa in più, ma un settore che vive di luce propria. Il turismo viene percepito in maniera diversa e ci stiamo creando una nostra identità, quella di una città godibile». Il regista Graziani prova a darne una definizione: «sembra una piccola città californiana».

