Brumotti a San Benedetto: "I contadini sono le nuove rockstar"

SAN BENEDETTO - «I contadini sono le nuove rockstar». Infiamma i giovani - e non solo - presenti sull’area del giardino Nuttate del luna Vittorio Brumotti, il conduttore Tv e campione di bike trial intervenuto come testimonial di Banca Intesa alla chiusura del Villaggio Coldiretti a San Benedetto. «Ho visto tanti giovani e una gran vita in città, una bella movida - ha detto anche–. voglio venirci in vacanza».