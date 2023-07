Brumotti chiude il Villaggio Coldiretti: «I contadini nuove rockstar»

SAN BENEDETTO - «I contadini sono le nuove rockstar». Infiamma i giovani - e non solo - presenti sull’area del giardino Nuttate del luna Vittorio Brumotti, il conduttore Tv e campione di bike trial intervenuto come testimonial di Banca Intesa alla chiusura del Villaggio Coldiretti a San Benedetto. «Ho visto tanti giovani e una gran vita in città, una bella movida - ha detto anche–. voglio venirci in vacanza».

Un ulteriore spot per la Riviera che in questi giorni ha ottenuto visibilità sulle principali emittenti nazionali e ieri ha ospitato anche la Fanfara dei carabinieri sul palco dove due giorni fa aveva parlato il ministro Francesco Lollobrigida. Un evento che ha fatto segnare numeri record: quasi 200mila le presenze nei tre giorni per sostenere l’agricoltura italiana, scesa in piazza per far conoscere i primati del Made in Italy ma anche la sana alimentazione indispensabile per aiutare i cittadini ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. La festa di popolo ha visto 200 stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, street food, agriasili, animali della fattoria, orti, fattorie didattiche, agrichef, laboratori, nuove tecnologie e workshop, presso i quali è stato possibile degustare, apprendere, giocare e divertirsi al fianco di migliaia di agricoltori. Tantissime le autorità religiose, civili e militari. Il Villaggio si è aperto con la protesta dei pescatori Coldiretti che al porto, poiché è tra quelli pescherecci più importanti d’Italia, hanno manifestato contro le proposte della Commissione Ue di vietare la pesca a strascico e favorendo le importazioni dall’estero. La fondazione Campagna Amica ha donato al Centro di Solidarietà di Porto d’Ascoli due tonnellate di prodotti tipici di alta qualità raccolti con l’iniziativa di solidarietà la “spesa sospesa”. I pacchi verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Coldiretti e Campagna Amica insieme a Sport e Salute hanno poi continuato la loro attività di promozione di sani stili di vita con lezioni di cucina e sessioni di sport per famiglie e bambini con i campioni paese. Centinaia i bambini poi che hanno partecipato alle attività nella maxifattoria didattica e nell’agriasilo.