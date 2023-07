San Benedetto, la protesta dei pescatori contro l'Europa

EMBED

SAN BENEDETTO - Sono centinaia i pescatori giunti al porto di San Benedetto, dove oggi si apre il Villaggio Contadino di Coldiretti, per protestare contro le nuove politiche Ue che vogliono vietare la pesca a strascico e tagliare le aree di pesca, favorendo le importazioni dall'estero più pericolose per la salute come dimostra la black list apparecchiata da Coldiretti Impresapesca per l'occasione sulla base degli allarmi alimentari scattati nell'ultimo anno.