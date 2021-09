International Motor Days, pronto un programma ricchissimo: tra i protagonisti anche Brumotti, Dj Ringo e Kristian Ghedina

CIVITANOVA - Sta già scaldando i motori l’International Motor Days, manifestazione che per il secondo anno consecutivo si terrà nel piazzale dello stadio. Alcune strutture, sul lato della tribuna, sono già state montate. L’evento si terrà dal 17 al 19 settembre e avrà tre “ambassadors”: Vittorio Brumotti, Dj Ringo e Kristian Ghedina. Cuore del Motor Days sarà l’arena dove si esibiranno gli stunt man in camion, auto e moto, e dove faranno le evoluzioni anche i ciclisti in versione free-style (la specialità di Brumotti).

Ma ci saranno anche altre aree dove le ultime novità in fatto di automobili saranno esposte e potranno essere guidate. Per tutte le tre giornate attive aree food mentre in mattinata si terranno incontri di educazione stradale con i ragazzi delle scuole mentre di sera spazio alla musica. Venerdì 17 il protagonista sarà Samuel, frontman dei Subsonica che presenterà il nuovo progetto musicale Cinema Tour; sabato 18 serata con dj Ringo e domenica 19 finale con i Big Ones (Aerosmith italian tribute). Biglietto per una giornata a 10 euro. In merito al Green pass, l’organizzazione fa sapere di «non essere ancora certi dell’utilizzo in quanto le regole potrebbero cambiare». Ma se dovesse esserci bisogno «sarà allestito un punto per i tamponi rapidi al prezzo concordato di 10 euro».

L’utilizzo di fondi comunali per la manifestazione, invece, continua ad alimentare polemiche come l’anno scorso. L’amministrazione comunale fornirà alla Ztl racing, organizzatrice dell’evento, il noleggio, il montaggio e lo smontaggio delle tensostrutture necessarie per una spesa preventivata di 55mila euro. Cifra che potrà variare in base all’assegnazione di contributi regionali ricadenti nel piano di promozione di grandi eventi sportivi in cui l’International Motor Days è stato inserito. Tale contributo, però, non è ancora stato quantificato dalla Regione.

