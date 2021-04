Controlli potenziati nel fine settimana: quad in spiaggia e anche posti di blocco per evitare assembramenti

CIVITANOVA - Fine settimana, scattano i controlli a Civitanova per evitare gli assembramenti e fare in modo che i cittadini siano rispettosi delle regole. Sotto controllo la situazione negli autobus, con una attenzione particolare per le corse scolastiche.

LEGGI ANCHE:

Sale sul bidone della spazzatura e protesta contro l'uso delle mascherine: portata in ospedale

È quanto emerso dalla riunione che si è svolta, da remoto, nella tarda mattinata dell’altro ieri e ha visto la partecipazione del Prefetto, del Questore, dei vertici delle forze dell’ordine, dell’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni del Comune di Civitanova e dei vertici dell’Atac di Civitanova per fare il punto della situazione sul trasporto pubblico locale.

«Sono stati riconfermati sia la presenza del quad in spiaggia sia quella degli agenti della polizia municipale in sella alla bicicletta elettrica per tenere sotto controllo la spiaggia e il lungomare – ha spiegato l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni – Oggi, giorno di mercato, saranno effettuati i consueti controlli che proseguiranno nel pomeriggio nella zona del centro. Restano chiusi anche questo fine settimana i parchi e le aree fitness. Per quello che riguarda gli autobus – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni -, attenzione particolare nei confronti delle corse scolastiche con i controllori a bordo per evitare assembramenti. Le forze dell’ordine terranno sotto osservazione anche il centro vaccinale di Civitanova. Questo per quello che riguarda questo fine settimana. Per il prossimo vedremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA